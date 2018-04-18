У Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями (фото)

Автобус з українцями врізався у причіп сільськогосподарського трактора, якого не мало бути на автостраді.

На півдні Польщі в районі міста Жори потрапив у ДТП пасажирський автобус з українськими номерами, який повертався з Праги.

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Про це повідомляє видання Dziennik Zachodni. Зіткнення автобуса з причепом трактора сталося близько 6 ранку.

"Український автобус врізався у причіп сільськогосподарського трактора, якого не мало бути на автостраді" - повідомили в комендатурі поліції міста Катовіце.

За даними польських ЗМІ, ніхто не постраждав. В той же час портал dtp.kiev.ua повідомляє про вісім постраждалих.

В автобусі їхали українці, які поверталися з Праги. Видимість на автостраді ускладнював туман. Водій автобуса вдарився в один з причепів трактора.

Трактор, як з’ясувалося, перевозив циркових тварин. Його водій через туман не помітив відповідний знак і помилково виїхав на автостраду, однак повернути назад уже не зміг. Тварини в результаті ДТП не постраждали.

Для пасажирів з України був наданий новий автобус, який привіз їх до найближчого пункту обслуговування подорожуючих.

Автострада, на якій сталася ДТП, була заблокована, в обидва боки утворилися великі затори.