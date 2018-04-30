Лідера протестів у Вірменії висунули кандидатом на посаду прем'єр-міністра

Підтримати кандидатуру Нікола Пашиняна раніше вже пообіцяла найбільша опозиційна партія країни.

Організатора акцій протесту у Вірменії, керівника фракції «Елк» Нікола Пашиняна офіційно затвердили в якості претендента на посаду прем'єр-міністра країни.

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Про це журналістам заявив член фракції «Елк» Едмон Марукян, повідомляють вірменські ЗМІ. Висунення було погоджено на сьогоднішній зустрічі членів фракції з Пашиняном.

Підтримати кандидатуру Нікола Пашиняна раніше вже пообіцяли найбільшаопозиційна партія країни «Процвітаюча Вірменія» і партія «Дашнакцутюн», яка залишила урядову коаліцію.

Для обрання прем'єра в парламенті необхідні 53 голоси. У фракції правлячої Республіканської партії 58 голосів, опозиційна фракція «Царукян» має 31 голос, фракція «Елк» - дев'ять, фракція «Дашнакцутюн» - сім голосів. Пашиняну для обрання прем'єром буде потрібно шість голосів Республіканської партії.