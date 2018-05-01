У Шотландії ввели систему мінімальних цін на алкогольні напої

Крок спрямований передусім на захист здоров'я громадян, пояснюють в шотландському уряді.

Від вівторка, 1 травня, у Шотландії діють мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої. Відтепер найменший цінник має становити не менше 50 пенсів (0,68 долара США, близько 18 гривень) за 10 мілілітрів чистого алкоголю. Тобто пляшка пива коштуватиме близько 70 пенсів, пляшка вина - п'ять фунтів (≈180 гривень).

Прем'єрка Нікола Стерджен назвала цей крок "досить сміливим", повідомляє DW.

"Усе каже про те, що мінімальні ціни скоротять смертність від пов'язаних з алкоголем захворювань та загалом зменшать шкідливий вплив алкоголю на суспільство", - пояснила вона. Рішення привітали представники сфери охорони здоров'я.

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Відповідні правила були ухвалені парламентом ще у 2012 році, проте набуття ними чинності відтермінувалося через судову тяганину із Асоціацією шотландського віскі - там заявляли, що це несправедливо вдарить по кишенях відповідальних любителів перехилити чарочку з невеликим доходом. Наприкінці минулого року суд виніс рішення на користь уряду.

За даними шотландського уряду, медіанна тижнева зарплата до оподаткування у Шотландії станом на кінець минулого року становила 547,3 фунта стерлінгів. За інформацією відповідних органів, зловживання алкоголем спричиняє в Шотландії 697 випадків госпіталізації та 22 смерті на тиждень. У регіоні продають алкоголю в розрахунку на одного дорослого на 20 відсотків більше, ніж в інших історичних провінціях Сполученого Королівства.