Британського мільярдера звинуватили у зв'язках з російською розвідкою

Британський бізнесмен Крістофер Чандлер заснував дослідний центр, який підтримував «Брекзит».

Мільярдер і засновник дослідницького центру Legatum Institute Крістофер Чандлер "пов'язаний з російською розвідкою". Таку заяву 1 травня зробив депутат парламенту Великобританії, представник Консервативної партії Роберт Сілі.

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Як повідомляє Deutsche Welle, в ході свого виступу в Палаті громад Сілі посилався на документи, які йому і ще чотирьом парламентаріям передала служба безпеки Монако. За його словами, Чандлер був "об'єктом інтересу" французької розвідки з 2002 року.

Документи датовані 2005 роком і охоплюють період, починаючи з середини 1990-х років. У них також фігурує брат Крістофера - Річард Чандлер. У файлі Крістофера Чандлера служба безпеки Монако зробила помітку "контррозвідка". За словами Сілі, документи, що мають відношення до національної безпеки та протидії відмиванню грошей.

Парламентарій висловив упевненість у достовірності документів і заявив, що дані підтвердили джерела у французькій розвідці, а також їхні британські та американські колеги.

В Legatum Institute ці звинувачення відкинули, заявивши що Чандлер ніколи не був пов'язаний з російською розвідкою або з російською державою. Заява Сілі назвали «повною нісенітницею».

Відзначається, що Legatum Institute вважається впливовою організацією, яка виступала за «Брекзіт» і брала участь у підготовці пропозицій щодо жорсткого сценарію виходу Великобританії з ЄС. У парламенті раніше вже оголошували про вивчення можливої ролі Кремля в діяльності інституту.

Крістофер Чандлер є громадянином Мальти. Він наполягає на тому, що подав запит на нього ще до проведення референдуму з «Брекзиту».

Відзначається також, що в середині дев'яностих років брати Чандлери володіли інвестиційною компанією Sovereign Asset Management, яка вклалася в російський «Газпром». На початку двохтисячних компанію називали третім за розміром акціонером"Газпрому" з близько 5 відсотками акцій.

Нагадаємо, Палата громад британського парламенту схвалила поправку, аналогічну "акту Магнітського", яка дозволить Великобританії забороняти видачу віз і в'їзд громадянам, які причетні до корупції або грубих порушень прав людини.