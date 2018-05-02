Росія скоротила військові витрати на 20% через економічні проблеми – SIPRI

10:17, 02 травня 2018
Світ
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REUTERS

У 2017 році військові витрати Російської Федерації склали 66,3 млрд доларів, скоротившись на 20% у порівнянні з витратами 2016 року. Це скорочення стало для Росії першим з 1998 року.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

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Відзначається, що переозброєння залишається для Росії пріоритетним, але військовий бюджет обмежений через економічні проблеми, з якими країна зіткнулася після 2014 року.

Скоротивши витрати, Росія вибула з трійки світових лідерів за розміром військового бюджету, поступившись третім місцем Саудівській Аравії. Перші два місця посідають США та Китай.

В той же час, агресивні дії РФ були одним з чинників, які підштовхнули зростання військових витрат у Центральній та Східній Європі (на 12 і 1,7 відсотка відповідно). Загальна сума витрат всіх 29 країн-членів НАТО в 2017 році склала 900 млрд доларів, що становить 52% світових військових витрат.

При цьому, абсолютним лідером за кількістю військових витрат залишається США – у 2017 році їх військовий бюджет становив 610 млрд доларів. Зазначається, що військові витрати США більше не знижуються, сума оборонного бюджету країни залишилася незмінною порівняно з 2016 роком.

Нагадаємо, в кінці 2017 року глава Міноборони Росії Сергій Шойгу на підсумковій колегії міністерства за участю президента Володимира Путіна заявив, що військовий бюджет країни на 2018 рік складе 46 млрд доларів.

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Теги: #Россия#санкции против РФ