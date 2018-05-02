Вірменські протестувальники зайняли мерію міста, у якому розташована база ЗС РФ (відео)

Друге за величиною місто Вірменії Гюмрі розташоване приблизно в 120 кілометрах від Єревану і має російську військову базу з 3000 військовими.

Прихильники лідера вірменських протестів Нікола Пашиняна зайняли приміщення мерії міста Гюмрі.

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Як повідомляє Радіо Свобода, протестувальники вимагають, щоб мер Самвел Баласанян приєднався до протестів та вийшов з коаліції з правлячою Республіканською партією.

Друге за величиною місто Вірменії Гюмрі розташоване приблизно в 120 кілометрах від Єревану і має російську військову базу з 3000 військовими.

Відео: Радіо Свобода

Як повідомляв УНІАН, Нікол Пашинян заявив, що він і його соратники готові до будь-якого розвитку подій у Вірменії.

«Де-юре мають відбутися нові вибори прем’єр-міністра, а якщо вибори не відбудуться, відбудуться позачергові парламентські вибори. Знаєте, ми аналізуємо сценарії, у всякому разі, за всіма сценаріями загальнонародний рух не може не перемогти. Бачите, що відбувається: народ, який відчув подих перемоги, не може упустити її зі своїх рук», – сказав Пашинян.