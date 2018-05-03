"Один птах не міг стати причиною": експерт про катастрофу російського винищувача в Сирії

Щоб у літака виникли проблеми відразу з двома двигунами, він повинен був потрапити в зграю птахів.

За словами майора ВПС, майстра спорту з вищого пілотажу на реактивних літаках Андрія Краснопьорова, винищувачу Су-30СМ, який 3 травня розбився в Сирії, щось могло завадити при зльоті.

Таку думку він висловив у розмові з кореспондентом радіостанції «Говорить Москва».

За словами експерта, щоб у літака виникли проблеми відразу з двома двигунами, він повинен був потрапити в зграю птахів.

«Тут ситуація: бойові льотчики, два грамотних аса, і щоб через пташку така ситуація?.. На моїй пам'яті є таке, що потрапляє птах розміру чаплі в двигун, тоді двигун встає колом. Але це треба, щоб потрапило в два двигуна дві чаплі як мінімум. Тому що якщо в один потрапляє, то він на іншому чудово літає», — заявив Краснопьоров, зазначивши, що винищувачу щось могло завадити при зльоті.

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Він також підкреслив, що пілоти могли катапультуватися.

«На цьому типі літака катапульта така стоїть, що можна катапультуватися при нульовій швидкості, фактично з землі, коли літак на стоянці стоїть. Там настільки надійна катапульта стоїть, що не одного льотчика врятувала вже», — пояснив Краснопьоров.

Російський Су-30СМ зазнав аварії над акваторією Середземного моря після зльоту з аеродрому Хмеймім. В результаті обидва пілоти загинули. За попередньою інформацією Міноборони Росії, причиною авіакатастрофи могло стати потрапляння птаха у двигун літака.