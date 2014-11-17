Церква Англії дозволила призначати жінок єпископами

Вже більше двадцяти років у головної церкви англіканського співтовариства існує положення, що дозволяє жінкам ставати священиками, однак досі їм було заборонено займати вищі посади в церковній ієрархії, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Два роки тому противникам нового закону, що вважали його таким, що суперечить Біблії, вдалося набрати більшість голосів, але зараз вони залишилися у меншості.

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У деяких протестантських конфесіях жінки отримали право ставати єпископами ще на початку 20 століття.