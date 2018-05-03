Маккейн: США мають розглянути можливість кібернападу, щоб покарати Путіна

Сенатор вважає, що хоча санкції проти Путіна та його друзів є обмежувальними заходами, США мають розглянути можливість відповіді тією ж зброєю, яку використав володар Кремля.

Америка має серйозно розглянути можливість проведення кібернападу у відповідь на втручання Росії до виборів у США, щоб надіслати цій країні потужний сигнал. Читайте такожМаккейн розкритикував Трампа за привітання диктатора Путіна з перемогою на фіктивних виборах

Про це у своїй книзі написав Сенатор Джон Маккейн, передає Голос Америки з посиланням на DefenseNews. «Вважаю, якщо Путіна не змусити пошкодувати про це рішення, він повертатиметься на місце злочину знову і знову», - пише Маккейн, відомий республіканець, який зараз бореться з раком мозку.

У книзі «Невгамовна хвиля» (Restless Wave), що має вийти 22 травня, серед іншого Маккейн зачіпає питання того, що Росія може мати компромат на президента США Дональда Трампа а також підтверджує, що він бачив так зване «Досьє Стіла» - дослідження колишнього британського шпигуна, яке заявляє про можливі зв’язки Трампа з Росією.

Хоча санкції та торгові обмеження проти Путіна та його друзів є обмежувальними заходами, «щоб Путін глибоко пошкодував за свій напад на основи нашої демократії – вільні і справедливі вибори – ми маємо серйозно розглянути можливість відповіді тією ж зброєю, яку він використав», - написав Маккейн.

«У нас також є кіберможливості. Їх потрібно використати, щоб витягти на світло величезні масштаби корупції і іншу незручну для Путіна інформацію», - написав Маккейн.

Час для Америки перейти у наступ в інформаційній війні проти Росії, додав Маккейн.

Протягом всієї книги Маккейн закликає до ведення потужної міжнародної політики, яка підтримує альянси і наголошує на західних цінностях. Він також не вважає потужним підхід Дональда Трампа «Америка насамперед» і вважає, що це лише посилює помилки президента Обами.

«Мене непокоїть, що ми знаходимось на поворотному моменті в історії і рішення, ухвалені завтра можуть закрити двері за миропорядком, де провідну роль грала Америка, - сказав Маккейн, - сподіваюсь, що ні і ще не пізно. Однак, мій час на цьому літаку добігає кінця».