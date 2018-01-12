Маккейн про скандальну заяву Трампа щодо мігрантів: люди з усього світу зробили Америку великою

Сенатор США Джон Маккейн від штату Аризона прокоментував скандал із заявою президента Дональда Трампа про мігрантів з «брудних дір».

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Коментар оприлюднено на офіційній сторінці політика у мережі Facebook.

Маккейн відзначив, що «повага до Божої гідності кожної людини, незалежно від її раси, етнічності та інших обставин її народження, є сутністю американського патріотизму». На його думку, вірити в інше – означає бути в опозиції до самої ідеї Америки.

«Люди приїхали в цю країну звідусіль, і люди з усього світу зробили Америку великою. Наша імміграційна політика повинна відображати цю істину, і наші обрані посадові особи, включаючи нашого Президента, повинні поважати це», – йдеться в заяві Маккейна.

Нагадаємо, сьогодні низка ЗМІ повідомила, що президент США на закритій нараді назвав країни Африки та Карибського регіону, звідки до Сполучених Штатів прибувають мігранти, "брудними дірами" (shitholes). Це спровокувало широке обурення у медіа, політичних та дипломатичних колах.

Сам Трамп спростовує це, але це підтверджують численні джерела, серед яких і сенатор-демократ Дік Дербін, присутній на зустрічі. В американських ЗМІ та соціальних медіа слово shithole стало одним з найпопулярніших за день. Користувачі Twitter також постять мальовничі краєвиди Гаїті та країн Африки, з текстом на кшталт: "Ось як виглядає #shithole, пане президенте".