Російський винищувач Су-30СМ, який розбився у Сирії, перекинули з Криму - ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що СУ-30СМ належав до 43-го окремого морського штурмового авіаполку Чорноморського флоту.

Якщо дані про наявність у російського Су-30СМ, який розбився в Сирії, протикорабельних ракет правильні, то це говорить про те, що винищувач належав не ВКС РФ, а до морської авіації ВМФ.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Wargonzo. Зазначається, що кілька таких машин з авіабази в окупованому Криму (аеродром Новофедорівка, місто Саки) були перекинуті в Хмеймім місяць тому.

"З цього випливає, що СУ-30 належав до 43-го окремому морського штурмового авіаполку Чорноморського флоту", - зазначили журналісти.

Як повідомляв УНІАН, російський винищувач Су-30СМ зазнав аварії над акваторією Середземного моря 3 травня після зльоту з аеродрому Хмеймім. В результаті обидва пілоти загинули. За попередньою інформацією Міноборони Росії, причиною авіакатастрофи могло стати потрапляння птаха у двигун літака.