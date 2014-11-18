«Точка неповернення» у відносинах Росії та ЄС поки не пройдена - Лавров
09:20, 18 листопада 2014Світ
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Росія сподівається, що "точку неповернення" у відносинах з Євросоюзом не пройдено, заявив очільник російського МЗС Сергій Лавров.
REUTERS
"Ми розглядаємо ЄС як нашого великого важливого партнера. Зацікавлені у поступальному розвитку співробітництва на рівноправній взаємовигідній основі", - сказав Лавров під час візиту до Мінська, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
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Однак Лавров додав, що політика ЄС щодо України і застосування санкцій проти Росії у зв'язку з українською кризою підривають "довіру і стабільність на нашому континенті".
Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив держсекретарю США Джону Керрі, що Київ повинен домовлятися «з Донецьком і Луганськом у контексті виборів, що там відбулися».
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