У Китаї заарештували жінку, яка усиновила 118 дітей - багатодітна мати "тероризувала" ними чиновників

За даними видання, поліція підозрює жінку у використанні усиновлених дітей для погроз і залякування місцевих чиновників.

Влада міста Уань провінції Хебей відправили під арешт за підозрою в скоєнні кримінальних злочинів жінку, яка прославилася на всю країну усиновленням 118 дітей.

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Про це повідомляє Global Times. Чи Лицзюнь початку всиновлювати дітей в 1996 році заснувала свій приватний притулок «Село любові» в 2007 році. При цьому жінка усиновила близько 118 сиріт.

За даними видання, поліція підозрює жінку у використанні усиновлених дітей для погроз і залякування місцевих чиновників.

Як зазначається, у деяких дітей, які були в притулку, насправді є батьки. Їхні імена використовували для того, щоб обдурити владу і отримати на утримання державні субсидії.

Влада забрала з притулку 74 дитини, а також постановила закрити заклад.