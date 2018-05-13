Теракт в Сирії: 12 загиблих, 25 поранених

Згідно з інформацією, вибухнув замінований автомобіль, припаркований біля міської лікарні, поблизу якої також знаходиться управління юстиції провінції Ідліб.

У сирійському місті Ідліб прогримів вибух, в результаті якого загинули 12 осіб, ще 25 отримали поранення. Читайте такожВ Індонезії підірвали три церкви: 9 загиблих, понад 40 поранених Як повідомляє агентство Anadolu. Як повідомив голова служби цивільної оборони "Білі каски" в Ідлібі Мустафа Хадж Юсуф, вибухнув замінований автомобіль, припаркований біля будівлі міської лікарні. Уточнюється, що неподалік також знаходиться управління юстиції провінції Ідліб. В результаті вибуху було пошкоджено прилеглі будинки та припарковані поруч автомобілі.

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