Голова британської розвідки заявив, що РФ ризикує опинитися "ізольованим ізгоєм" - ЗМІ

Окрема частина виступу глави MI5 буде присвячена наклепницьким заявами Москви і безпрецедентному рівню дезінформації після того, що сталося в Солсбері.

Голова британської спецслужби MI5 Ендрю Паркер підготував промову, з якою він збирається виступити перед європейськими колегами в Берліні.

У проекті виступу, з яким ознайомилася Financial Times, Паркер обговорює отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки в Солсбері і попереджає Росію про те, що вона ризикує опинитися "ще більш ізольованим ізгоєм", передає РБК.

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На думку глави MI5, Кремль грубо порушує міжнародні норми права і проводить курс за допомогою агресивних і шкідливих дій своїх військових і спецслужб.

Окрема частина виступу Паркера буде присвячена наклепницьким заявами Москви і безпрецедентного рівня дезінформації після того, що сталося в Солсбері.

Крім російської теми, глава MI5 має намір попередити колег і про небезпеки з боку "Ісламської держави". За його словами, терористи досі досить сильні, щоб влаштовувати руйнівні напади.

Як зазначає Guardian, Паркер також буде наполягати на взаємодії спецслужб ЄС і Великобританії після Brexit. "У сучасному неспокійному світі ми повинні об'єднувати свої зусилля як ніколи", - йдеться в проекті виступу.

Як повідомляв УНІАН, британська розвідка МІ5 вважає отруєння екс-полковника Головного розвідувального управління (ГРУ) РФ Сергія Скрипаля і його дочки спробою вбивства, пов'язаної з Росією.