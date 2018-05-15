Переможниця "Євробачення" Нетта відмовилася їхати в Росію

Нетта в цей час візьме участь у гей-параді в Ізраїлі, що для неї "набагато важливіше".

Переможниця "Євробачення" Нетта Барзілай відмовилася їхати в Росію.

Про це повідомляє телеграм-канал SUPER. 25-річну Нетту Барзілай запросив взяти участь у премії "Трансформація" телеканал "Муз-ТВ", однак від менеджменту зірки, яка вмить стала однією найбільш затребуваних артисток Європи, прийшла однозначна відповідь.

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За словами представників, в день російської премії 8 червня Нетта візьме участь у гей-параді в Ізраїлі, а це для них набагато важливіше", до того ж артистку турбує, що в Росії гей-заходи не вітаються.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у фінальному етапі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, що пройшов на португальській столиці Лісабоні в ніч з суботи на неділю, з 12 на 13 травня, перемогу здобула представниця Ізраїлю - 25-річна Нетта Барзілай.