Меркель підтвердила рішучість зберегти ядерну угоду з Іраном

Угода з Іраном "далека від ідеалу", але продовжувати діалог з цією країною легше за умови її збереження, впевнена канцлер ФРН.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) знову розкритикувала рішення США в односторонньому порядку вийти з угоди щодо ядерної програми Ірану.

Дані Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) свідчать про те, що влада в Тегерані виконує свої зобов'язання за договором, підкреслила вона, виступаючи в середу, 16 травня, у бундестазі, пише DW.

Меркель зазначила, що загалом і в цілому згодна з президентом США Дональдом Трампом у тому, що угода з Іраном "далеко не ідеальна" і що з цією країною необхідно продовжити переговори про ракетній програмі і про дії Тегерана в конфліктах на Близькому Сході. Однак вести переговори з Іраном про актуальні проблеми легше, якщо угода залишиться дійсною, підкреслила вона.

Читайте такожУ США допустили введення санкцій проти європейських компаній через Іран

Одночасно Меркель зазначила, що відносини зі Сполученими Штатами, винятково важливі для Німеччини, незважаючи на всі існуючі на даний момент розбіжності. Разом з тим європейцям необхідно брати на себе більше відповідальності за власне майбутнє, тому країни ЄС повинні розвивати військове співробітництво як у рамках самого співдружності, так і з НАТО, вважає канцлер ФРН. "Одна країна абсолютно точно не зможе самотужки гарантувати безпеку", - додала вона.

На початку травня Трамп повідомив про вихід з Вашингтона Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), укладеного в 2015 році. Він назвав угоду з Іраном в її теперішньому вигляді неприйнятною, зазначивши, що вона допускає можливість обману з боку Тегерана, який може продовжити збагачувати уран. Глава Білого дому заявив про "безперечні докази" того, що Іран, всупереч своїм обіцянкам, продовжує розробляти ядерну зброю.