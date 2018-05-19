Очевидці зафіксували на відео момент вибуху літака Boeing 737 на Кубі

Більшість з людей, які летіли на борту літака, були громадянами Куби, іноземцями були 5 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Кубинські ЗМІ опублікували відеозапис вибуху літака Boeing 737, який розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Гавани.

На кадрах помітно яскравий спалах. Місце аварії на відео знаходиться за деревами. Звідти згодом вириваються клуби відкритого полум'я.

Місцева влада вже попередила: "очікувати, що новини будуть гарними не варто". "Вірогідно, загинула велика кількість людей", - сказав голова Держради Куби Мігель Діас-Канель Бермудес, виступаючи перед журналістами, передає РБК з посиланням на Reuters.

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Усього на борту літака, за даними Granma, знаходилися 113 людей, у тому числі дев'ять членів екіпажу. При цьому Reuters повідомляє про 114 людей, які були в літаку.

Більшість із них, як з'ясувала кубинська газета Granma, були громадянами Куби. Іноземців на борту, за інформацією видання, було п'ятеро (серед пасажирів). Також громадянами іншої держави були всі члени екіпажу.

Рятувальникам, як розповіли раніше в кубинському госпіталі, після аварії вдалося виявити чотирьох людей, які вижили. Всі вони були госпіталізовані, проте пізніше стало відомо, що один з них помер.