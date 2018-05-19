Катастрофа Boeing 737 на Кубі: фотогалерея з місця падіння

Лайнер Boeing 737 розбився відразу після вильоту з міжнародного аеропорта Гавани.

В результаті катастрофи літака Boeing 737 на Кубі загинули більше 100 осіб.

Авіакатастрофа сталася в п'ятницю незадовго до полудня за місцевим часом відразу після вильоту літака з міжнародного аеропорту імені Хосе Марті в столиці Куби Гавані.

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Борт, орендований кубинською авіакомпанією Cubana de Aviacion у невеликої мексиканської компанії Damojh, виконував внутрішній рейс CU972 і перевозив 114 людей. 105 із них були пасажирами, ще 9 - членами екіпажу. Серед пасажирів було 5 дітей, одному з яких - менше 2 років.

Всі люди, що летіли в літаку, за даними місцевих ЗМІ були іноземцями. Тим не менш, точної інформації про національність загиблих поки немає.

Як пише Reuters, після падіння літака стало відомо про трьох людей, які вижили в авіакатастрофі, усі вони жінки. При цьому зазначається, що всього в госпіталь були доставлені чотири постраждалих в результаті інциденту, однак один із них помер через сильні опіки та інші травми.

За даними мексиканської влади, Boeing 737-201, що розбився, був побудований в 1979 році, йому близько 39 років.