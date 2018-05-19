Мей привітала принца Гаррі і Маркл з весіллям

13:10, 19 травня 2018
Світ
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Тереза Мей / фото REUTERS

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей звернулася до принца Гаррі і американської актриси Меган Маркл з найкращими побажаннями в день їхнього весілля.

Глава британського уряду залишила послання нареченому і нареченій на своїй сторінці в Twitter.

«Мої найкращі побажання принцу Гаррі і Меган Маркл в день їхнього весілля. Чудового дня всім тим, хто приєднається до національного свята в ході народних гулянь та інших заходів», - написала Тереза Мей.

Церемонія вінчання принца Гаррі і Меган Маркл почнеться в каплиці святого Георгія Віндзорського замку опівдні за місцевим часом (14:00 за Києвом).

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Бажаючі хоча б здалеку побачити нареченого і наречену почали займати місця біля огорож за три дні до заходу. Хтось провів у Віндзорського замку всю ніч, а деякі британки на честь королівського весілля навіть одягнули весільні сукні.

Варто відзначити, що принц Гаррі сьогодні отримав титул герцога Сассекського.

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Теги: #Тереза Мей#принц Гаррі і Меган Маркл#королівське весілля