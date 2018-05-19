Мей привітала принца Гаррі і Маркл з весіллям

Глава британського уряду звернулася до принца Гаррі і американської актриси Меган Маркл з найкращими побажаннями в день їхнього весілля.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей звернулася до принца Гаррі і американської актриси Меган Маркл з найкращими побажаннями в день їхнього весілля.

Глава британського уряду залишила послання нареченому і нареченій на своїй сторінці в Twitter.

«Мої найкращі побажання принцу Гаррі і Меган Маркл в день їхнього весілля. Чудового дня всім тим, хто приєднається до національного свята в ході народних гулянь та інших заходів», - написала Тереза Мей.

My very best wishes to Prince Harry and Meghan Markle on their wedding day. To all of those joining the national celebration with street parties and other events, have a wonderful day. #RoyalWedding — Theresa May (@theresa_may) May 19, 2018

Церемонія вінчання принца Гаррі і Меган Маркл почнеться в каплиці святого Георгія Віндзорського замку опівдні за місцевим часом (14:00 за Києвом).

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Бажаючі хоча б здалеку побачити нареченого і наречену почали займати місця біля огорож за три дні до заходу. Хтось провів у Віндзорського замку всю ніч, а деякі британки на честь королівського весілля навіть одягнули весільні сукні.

Варто відзначити, що принц Гаррі сьогодні отримав титул герцога Сассекського.