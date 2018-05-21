Принц Гаррі став першим за 125 років членом королівської родини, який не поголився у день весілля - ЗМІ

Особливий дозвіл носити бороду разом з парадним мундиром видала головнокомандувач армії – бабуся принца Гаррі, королева Єлизавета II.

Принц Гаррі став першим за 125 років членом британської королівської родини, який не поголився у день весілля.

Як повідомляє WAS на своїй сторінці у Facebook, особливий дозвіл носити бороду разом з парадним мундиром видала головнокомандувач армії – бабуся принца Гаррі, королева Єлизавета II.

Це армійська мода. В середині 19 століття британські солдати стали відрощувати вуса в Індії (там голених чоловіків вважали інфантильними) і бороди в Криму (зими були холодними). Перемоги армії зробили рослинність на обличчі популярною навіть серед цивільних.

Читайте також"Ми поцілуємося?": про що шепотілися принц Гаррі і Меган Маркл на весіллі (відео)

Борода символізувала свободу, силу й гідність ще років 30-40. Потім тренд розвернувся: лікарі назвали волосся притулком для мікробів, а Жиллетт винайшов одноразову бритву. У 1916 році в королівській армії заборонили вуса і бороду, бо вони заважали правильно надіти протигаз.

Зараз вуса дозволені в усій Британської армії, а бороди тільки з релігійних причин (наприклад, сикхам); в окремих підрозділах (командос) і на деяких посадах (барабанщик у шотландських полках). Відмовитися від гоління дозволяють також всім військовослужбовцям під час місій в Афганістані, де місцеві жителі вважають бороду ознакою зрілості і статусу.

Нагадаємо, Гаррі служив в Афганістані авіанавідником кілька місяців у 2007-2008 і пілотом ударного гелікоптера «Апач» у 2012-2013 роках. Бородою принц хоче нагадати про це своїм підданим.