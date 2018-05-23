Донька російського екс-шпигуна Скрипаля дала перше інтерв'ю після отруєння (фото)

20:31, 23 травня 2018
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Юлія Скрипаль під час розмови з кореспондентом Рейтер / REUTERS/Dylan Martinez

"Шокує сам факт використання нервово-паралітичної речовини в цій ситуації", - сказала Reuters Юлія Скрипаль в ексклюзивній заяві. - Моє життя було перевернуто з ніг на голову".

За її словами, прокинувшись після 20-денної коми, вона дізналася, що вони - сама Юля і її батько Сергій Скрипаль - були отруєні.

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"Нам дуже пощастило, що ми вижили після цього замаху на вбивство. Процес одужання був повільним і дуже болісним", - йдеться в її заяві.

"Зараз я намагаюся звикнути до неймовірних змін у моєму житті, як фізичних, так і емоційних. Я намагаюся жити сьогоднішнім днем і маю намір допомагати моєму батькові до його повного відновлення. Надалі я сподіваюся повернутися додому в мою країну", - заявила вона.

Скрипаль говорила російською і надала заяву, яку, за її словами, вона написала сама англійською та російською. Вона підписала обидва документи після того, як зробила заяву.

"Як я вже говорила у попередній заяві: ніхто не повинен і не може говорити за мене і мого батька, крім нас самих", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька були виявлені непритомними на лавці в центрі англійського міста Солсбері. Слідчі встановили, що вони отримали отруєння нервово-паралітичною речовиною.

Британські експерти стверджують, що Скрипаль і його донька були отруєні нервово-паралітичною речовиною під назвою "Новачок", розробленим в Росії.

Його доньку, Юлію Скрипаль, виписали 9 квітня і перевели в безпечне місце.

Сергія Скрипаля виписали з лікарні 18 травня.

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Новина в сюжеті: Отруєння російського екс-шпигуна Скрипаля
Теги: #отруєння#Сергій Скрипаль#Солсбері#Юлія Скрипаль