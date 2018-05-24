У Кремлі не вірять словам Юлії Скрипаль, яка відмовилась від "допомоги" Росії після отруєння

Прес-секретар президента РФ заявив, що в Кремлі не знають, робила вона свої заяви за власним бажанням або під тиском.

У Кремлі засумнівались у «дієздатності» дочки колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля Юлії, яка відмовилась від «допомоги» Росії після отруєння.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Ми не маємо підстав довіряти цьому й вірити в це. Ми як і раніше не знаємо, в якому стані перебуває Юлія Скрипаль, ми не знаємо, чи робила вона ці заяви за власним бажанням чи під тиском, ми не знаємо, де вона знаходиться, в яких умовах, і хто, і які стосовно неї застосовує дії, наскільки забезпечуються її права, наскільки вона дієздатна», - сказав Пєсков.

«Загалом, враховуючи, що йдеться про досить безпрецедентну міжнародну провокацію, яку було розв'язано Великою Британією і Лондоном, ми зберігаємо нашу недовіру й маємо на це всі підстави», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня дочка колишнього російського подвійного шпигуна Сергія Скрипаля Юлія, яку разом із батьком на початку березня отруїли в британському Солсбері, висловила бажання повернутись до Росії.

Скрипаль подякувала за запропоновану допомогу російському посольству, але відмовилась скористатись його послугами. Вона ще раз підкреслила, що всі заяви були зроблені від її імені.

"Я прошу всіх поважати нашу з батьком конфіденційність. Нам потрібен час для відновлення й усвідомлення всього, що з нами сталось", - зазначила Скрипаль.

Також вона розповіла, що продовжує проходити реабілітацію. І заявила, що попри все, що з нею сталося, вона б хотіла повернутись до Росії.

"У довгостроковій перспективі я сподіваюсь повернутися додому, до Росії", - наголосила вона.

Довідка УНІАН. 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними в британському місті Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений у Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тереза Мей запевнила, що Британія не дозволить РФ відновити шпигунську мережу в Сполученому Королівстві.

Низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та його доньки. У відповідь у РФ вжили аналогічних заходів і вислали таку саму кількість дипломатів із цих країн.

Організацією із заборони хімічної зброї підтверджено висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.