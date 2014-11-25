Режисер Ельдар Рязанов госпіталізований у важкому стані

Як повідомили в департаменті охорони здоров'я Москви, його стан лікарі оцінюють як стабільний, передає ТАСС.

"Ми можемо підтвердити інформацію про госпіталізацію режисера, так як виклик надійшов на станцію швидкої допомоги, а швидка перенаправила його в ЦЕМД. Стан Ельдара Рязанова стабільний", - повідомили в департаменті.

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Нагадаємо, 18 листопада режисерові виповнилося 87 років.