Прем'єр Грузії відмовився йти у відставку на вимогу учасників акції протесту в Тбілісі

Раніше повідомлялося, що учасники протестів у Грузії вимагають відставки уряду.

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі заявив, що відмовляється покидати свій пост на вимогу учасників протесту, які мітингують у центрі грузинської столиці. Про це повідомляється на сайті уряду.

«Як тільки я буду переконаний, що моя відставка принесе навіть невелику користь країні, то я не буду сумніватися ні миті. Але зараз немає такої ситуації, це не той час. Для мене важливіше зберегти стабільність в країні і як можна швидше відповісти на питання, які ставить наше суспільство», — йдеться в заяві Квірікашвілі.

Чиновник підкреслив, що МВС Грузії знову почне розслідування справи про вбивство двох підлітків, яке послужило причиною протестів у країні. Квірікашвілі зазначив, що він буде брати участь у розслідуванні і особисто проконтролює його хід. Він також додав, що родичі підлітків отримають всю інформацію про просування розслідування.

Раніше повідомлялося, що учасники протестів у Грузії вимагають відставки уряду.