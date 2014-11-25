Поки Росія не робить зусиль для вирішення кризи в Україні, санкції неминучі – Меркель

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок, 25 листопада, під час бізнес-конференції у Берліні.

«Ми працюємо заради дипломатичного вирішення цієї кризи, у результаті якої, на жаль, постійно порушується територіальна цілісність України. Поки Росія не робить ніяких, або ж достатніх дій для вирішення цієї кризи, нам будуть необхідні економічні санкції. Вони неминучі, але я знаю, що вони також болючі для німецької та європейської економіки», – цитує Меркель "Радіо Свобода".

За даними ООН, оприлюденими у четвер, 20 листопада, з часу оголошення перемир’я на сході України загинули 957 людей. Такі дані організація має станом на 18 листопада.

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Як повідомили в ООН, з 5 вересня, коли було оголошене перемир’я між українськими силовиками і проросійськими бойовиками, у середньому щодня гинули 13 людей.

За даними агентства ООН з прав людини, від початку конфлікту в квітні загинули щонайменше 4317 людей, поранені – 9921.

Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає.