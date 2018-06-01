Журналісти дізналися, як живе колишня дружина Путіна після розлучення

До розлучення з президентом у Людмили Путіної був зовсім невеликий річний дохід, проте останнім часом вона та її близькі почали купувати землю й елітну нерухомість у Підмосков'ї та за кордоном.

Журналісти розповіли про активи колишньої дружини президента Росії Володимира Путіна Людмили в елітному районі Підмосков'я.

Котеджне селище "Міленіум парк", розташоване за 20 кілометрів від Москви по Новій Ризі, називають підмосковною Венецією. Згідно з документами з Росреєстру, в 2016 році майже два з половиною гектари землі — 240 соток — тут купила Людмила Олександрівна Очеретна (так після другого заміжжя звати колишню дружину Володимира Путіна, передає "Медуза".

За словами журналістів, вона придбала одразу вісім ділянок, розташованих уздовж одного з каналів. Коштувати вони, за різними оцінками, могли від 384 до 432 мільйонів рублів — при цьому, за словами ріелтора Villagio Estate, близькість до води та лісу істотно підвищує вартість землі.

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"Своєю ділянкою в «підмосковній Венеції» Очеретна Людмила володіла недовго. У листопаді 2017 року вона продала всі два з половиною гектари новому власнику — Ірині Пунії, дружині Вікрама Пунії, засновника однієї з великих російських фармацевтичних компаній «Фармсинтез». У телефонній розмові з OCCRP Пунія підтвердив факт купівлі землі, але сказав, що йому нічого не відомо про колишніх власників, тому що операція проходила через ріелторську компанію. Вартість придбаних ділянок він називати відмовився", - йдеться у розслідуванні.

У квітні 2017 року сайт OCCRP з'ясував, що Людмилі Очеретній належить вілла "Сюзанна" у французькому Біарріце вартістю понад 6 мільйонів євро.

"Віллі «Сюзанна», про яку в 2017 році писали «Медуза» і OCCRP, також не приділяють увагу господарі: її реконструкція, схоже, припинена. Останній раз кореспондент OCCRP відвідував будинок минулої осені: матерія, яка закривала барельєф на ганку, пошарпана, віконних рам і декількох стін досі немає. Власником «Сюзанни» залишається Артур Очеретний — тільки тепер вона у французькому кадастрі записана не на голову ЦРМК особисто, а на компанію, яка належить йому, зареєстровану за адресою вілли", - розповіли журналісти.

Також наголошується, що «Центр розвитку міжособистісних комунікацій» став після розлучення з Путіним джерелом доходу Людмили.

Крім того, за інформацією видання, колишня дружина Путіна з 2014 року стала власницею компанії "Меридіан", яка займається нерухомістю. Їй належали 99% активів.

Як повідомляв УНІАН, про те, що Людмила Путіна вийшла заміж за главу Центру розвитку міжособистісних комунікацій Артура Очеретного, стало відомо два роки тому. Артуру 38, він народився і виріс в підмосковних Люберцях. З Людмилою познайомився на початку нульових. Після офіційного розлучення Путіних у 2013 – Людмила і Очеретний одружилися, а екс-перша леді навіть змінила прізвище.