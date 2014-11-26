Меркель: Дії Росії становлять загрозу для європейського мирного ладу
12:36, 26 листопада 2014Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що дії Росії в питанні української кризи ставлять під питання мир в Європі.
REUTERS
"Поведінка Росії ставить під питання європейський мирний порядок і порушує міжнародне право",- заявила вона в середу на засіданні в бундестазі, передає РІА "Новости".
За словами Меркель, метою Німеччини і Євросоюзу є "територіально цілісна Україна", яка в змозі самостійно приймати рішення щодо власного майбутнього.
Читайте такожМеркель: позиція щодо Росії погоджена зі ШтайнмайєромНагадаємо, раніше Меркель висловлювалася у підтримку санкцій проти Росії, якщо та не зробить достатніх дій для вирішення кризи в Україні.
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