Меркель: Дії Росії становлять загрозу для європейського мирного ладу

"Поведінка Росії ставить під питання європейський мирний порядок і порушує міжнародне право",- заявила вона в середу на засіданні в бундестазі, передає РІА "Новости".

За словами Меркель, метою Німеччини і Євросоюзу є "територіально цілісна Україна", яка в змозі самостійно приймати рішення щодо власного майбутнього.

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