У Санкт-Петербурзі заборонили продаж слабоалкогольних енергетиків

Законодавчі збори Санкт-Петербурга прийняли в третьому читанні закон про заборону продажу в місті слабоалкогольних енергетиків.

Документ забороняє продаж напоїв міцністю від 1,2 до 9 градусів, якщо вони містять кофеїн або інші тонізуючі компоненти "в кількості, достатній для забезпечення тонізуючого ефекту на організм людини", повідомляє BBC.

Закон підтримали 43 з 50 депутатів Законодавчих зборів міста.

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За роздрібний продаж алкогольних енергетиків юридичні особи каратимуть штрафом у розмірі від 200 до 300 тисяч рублів (4,3-6,4 тисяч доларів).

У 2012 році продаж алкоенергетиків вже була обмежена в Краснодарському краї, в 2013-му - в Чечні і на Чукотці, а раніше цього року - в Ростовській області.