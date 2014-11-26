У Санкт-Петербурзі заборонили продаж слабоалкогольних енергетиків
За роздрібний продаж алкогольних енергетиків юридичні особи каратимуть штрафом у розмірі, еквівалентному $4-6,5 тисяч.
Законодавчі збори Санкт-Петербурга прийняли в третьому читанні закон про заборону продажу в місті слабоалкогольних енергетиків.
Документ забороняє продаж напоїв міцністю від 1,2 до 9 градусів, якщо вони містять кофеїн або інші тонізуючі компоненти "в кількості, достатній для забезпечення тонізуючого ефекту на організм людини", повідомляє BBC.
Закон підтримали 43 з 50 депутатів Законодавчих зборів міста.
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За роздрібний продаж алкогольних енергетиків юридичні особи каратимуть штрафом у розмірі від 200 до 300 тисяч рублів (4,3-6,4 тисяч доларів).
У 2012 році продаж алкоенергетиків вже була обмежена в Краснодарському краї, в 2013-му - в Чечні і на Чукотці, а раніше цього року - в Ростовській області.