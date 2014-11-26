Екс-прем'єр Великобританії: "Ключ до пізнання Путіна в тому, що він російський націоналіст"

Екс-прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер твердо висловився проти анексії української території Росією, але визнав, що Заходу доведеться співпрацювати з Путіним - у зв'язку з такими проблемами, як ісламський екстремізм.

Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає InoPressa.

"Ключ до пізнання Путіна в тому, що він російський націоналіст. Він вірить у посилену Росію. Він публічно засуджував розпад СРСР", - зазначив Блер.

Екс-прем'єр вважає, що стиль націоналізму Путіна популярний в Росії, а сам президент РФ з часом прийшов до відчуття, що Америка і Захід діють на шкоду російським інтересам.

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Блер також зазначив, що цілком підтримує тверду позицію щодо українського питання.

"Не можна залишатися байдужим, стикаючись з анексією території країни, яка розташована на порозі Європи. Або з тим фактом, що в Україні загинуло понад 4 тис. осіб, у тому числі майже 1 тис. після оголошення про припинення вогню", - додав екс-прем'єр.

Він вважає, що Захід повинен зайняти тверду і чітку позицію з цього питання. При цьому, є важливою готовність західних країн співпрацювати з Росією в необхідних питаннях - наприклад, у боротьбі з ісламістським екстремізмом.

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За словами Блера, Захід має займати тверду позицію щодо українського питання, але усвідомлювати, що Росія залишається могутнім гравцем і в деяких регіонах, включаючи Близький Схід, - важливим компонентом вирішення проблем.

Блер зазначив, що західна Європа та США мають бути повністю готові до самокритики, не в останню чергу у зв'язку з тим, як вони справлялися з проблемами в Україні: "заради блага інших країн регіону, дуже важливо, щоб Захід зайняв чітку позицію і стояв твердо".