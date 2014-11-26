Путін заявив, що Росія нікому не погрожує і не збирається вплутуватися в геополітичні інтриги

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на нараді з питань військового планування.

«Я не раз казав і хочу сьогодні ще раз повторити: ми нікому не погрожуємо і не збираємося вплутуватися в будь-які геополітичні ігри, інтриги й тим паче конфлікти, як би хто й не хотів нас туди втягнути», - заявив Путін.

За його словами, необхідно надійно захистити суверенітет і цілісність Росії, безпеку її союзників.

Читайте такожПутін зізнався, що Росія формує в окупованому Криму угруповання військ

Путін повідомив, що в РФ за останні роки завершено формування цілісної системи військового планування, уточнені підходи до управління військовою організацією, а в січні 2013 року затверджено План оборони.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення своїх військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. В результаті близько 4 тис. громадян загинули, близько 10 тис. дістали поранення, сотні тисяч людей були вимушені залишити свої будинки.