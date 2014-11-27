У Росії пасажирам літака при -52 довелося власноруч штовхати повітряне судно

Тож пасажирів висадили на мороз, який досягав мінус 52 градусів. Чоловіки, взявшись за крила літака почали його штовхати, передає канал 24.

Після того, як працівники аеропорту здійснили необхідні маніпуляції, повітряне судно таки здійнялося у повітря.

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