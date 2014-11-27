У Росії пасажирам літака при -52 довелося власноруч штовхати повітряне судно
02:09, 27 листопада 2014Світ
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У російському Ігарку пасажирам літака довелося вручну штовхати Ту-134, який примерз до майданчика перед злітно-посадковою смугою.
У Росії пасажирам літака довелося власноруч штовхати повітряне судно / скріншот
Тож пасажирів висадили на мороз, який досягав мінус 52 градусів. Чоловіки, взявшись за крила літака почали його штовхати, передає канал 24.
Після того, як працівники аеропорту здійснили необхідні маніпуляції, повітряне судно таки здійнялося у повітря.
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