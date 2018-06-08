92-річна королева Єлизавета II перенесла операцію по видаленню катаракти

Останнім часом британська королева носила сонцезахисні окуляри, але не скасовувала публічні заходи.

Королеві Великобританії Єлизаветі II в травні зробили операцію по видаленню катаракти. Про це повідомив прес-секретар Букінгемського палацу.

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Як передає РБК, останнім часом 92-річна королева носила сонцезахисні окуляри. При цьому, незважаючи на операцію, вона не скасовувала публічні заходи.

Катаракта - захворювання очей, пов'язане з помутнінням кришталика. Захворювання призводить до погіршення зору аж до повної сліпоти. Одна з причин, що сприяють розвитку захворювання, - це літній вік.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Віндзорському замку приспали останнього коргі Єлизавети II.