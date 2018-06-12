У Росії сталася жахлива НП з катамараном: 11 людей загинуло

За попередніми даними, у водія катамарана, який зіткнувся з баржею на Волзі, не було дозволу на перевезення пасажирів.

В результаті зіткнення баржі і катамарана у Волгоградській області Росії загинули 11 людей.

Про це повідомляє агентство "РИА Новости" з посиланням на дані МНС.

Повідомляється, що всього на катамарані знаходилося 16 людей; троє були госпіталізовані, двоє від госпіталізації відмовилися. Зіткнення сталося в кілометрі від берегової лінії.

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Катамаран був розрахований не на 16, а на 12 місць. За даними агентства "ТАСС", не виключено, що на судні могло знаходитися і більше людей — 17 або 18. За даними того ж агентства, у судна не було необхідних документів і розпізнавальних вогнів. Всього на двох судах перебувало 28 осіб.

Крім того, "ТАСС" з посиланням на свої джерела повідомляє, що катером керував раніше судимий колишній глава Калачевського району Волгоградської області Дмитро Хахалев.

За попередніми даними, у водія катамарана, який зіткнувся з баржею на Волзі, не було дозволу на перевезення пасажирів.

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