Перевантажені фури "потопили" міст через Інгул у Миколаївській області (фото, відео)

Військові вже розгорнули альтернативний міст, а водолази зайнялися відкачуванням води.

У Миколаївській області перевантажені багатотонні фури, об'їжджаючи обхідними дорогами ваговий контроль, потопили Пересадовський міст через річку Інгул.

Про це повідомив радник голови Миколаївської облдержадміністрації Андрій Сенченко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожЗ мосту біля метро "Берестейська" на авто впав шмат бетону, постраждала людина - ЗМІ (фото)

"Недобросовісні водії вантажівок, що їздять з перевантаженням, почали об'їжджати пункти контролю обхідними шляхами і "втопили" багатостраждальний Пересадовський міст", – йдеться у його повідомленні.

Сенченко розповів, що відповідні служби включилися до оперативного вирішення проблеми. Військові розгорнули альтернативний міст, а водолази зайнялися відкачуванням води.

Як повідомляв УНІАН, раніше в КМДА спростували інформацію про обвалення шляхопроводу на Видубичах у столиці.