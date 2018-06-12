Перевантажені фури "потопили" міст через Інгул у Миколаївській області (фото, відео)
У Миколаївській області перевантажені багатотонні фури, об'їжджаючи обхідними дорогами ваговий контроль, потопили Пересадовський міст через річку Інгул.
Про це повідомив радник голови Миколаївської облдержадміністрації Андрій Сенченко на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожЗ мосту біля метро "Берестейська" на авто впав шмат бетону, постраждала людина - ЗМІ (фото)
"Недобросовісні водії вантажівок, що їздять з перевантаженням, почали об'їжджати пункти контролю обхідними шляхами і "втопили" багатостраждальний Пересадовський міст", – йдеться у його повідомленні.
Сенченко розповів, що відповідні служби включилися до оперативного вирішення проблеми. Військові розгорнули альтернативний міст, а водолази зайнялися відкачуванням води.
Як повідомляв УНІАН, раніше в КМДА спростували інформацію про обвалення шляхопроводу на Видубичах у столиці.