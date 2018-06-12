Греція і Македонія вирішили 27-річну суперечку і погодили нову назву - Північна Македонія

Суперечка перешкоджала вступу Македонії в Європейський Союз і НАТО.

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв підтвердив заяву свого грецького колеги про досягнення угоди на вирішення 27-річної суперечки між країнами через назву колишньої югославської республіки.

Про це повідомляє Радіо Свобода. За словами Заєва, сторони погодили нову назву для його країни - Північна Македонія (Severna Makedonija), щоб покласти край суперечці, яка перешкоджала вступу Македонії в Європейський Союз і Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

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Зазначається, що Заєв заявив, що угода зберігає македонську етнічну й культурну ідентичність. "Шляху назад немає", - сказав він.

Документ у Македонії винесуть на референдум.

Грецький колега Заєва Алексіс Ціпрас зазначив, що ця угода дозволить чітко розмежовувати грецьку провінцію Македонію і країну.

Прем’єр-міністр Греції заявив у телезверенні, що зміна назви Македонії буде відображатися як всередині країни, так і за її межами.

Суперечка про назву Македонії - держави, що виникла після розпаду Югославії в 1991 році, - триває понад 25 років. Греція вимагає зміни назви сусідньої країни, щоб уникнути плутанини з північним регіоном Греції, що теж має назву Македонія.

Греція також застерігає Скоп’є від будь-яких територіальних претензій на всю історичну Македонію, що охоплює, крім колишньої югославської республіки, також північ сучасної Греції. Через це Афіни блокують вступ Македонії в ЄС і НАТО.