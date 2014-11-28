Кремль "офіційно бреше" про відсутність російських військ в Україні – псковський депутат

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам у Москві в рамках конференції "Війна в Чечні: політичні помилки і військові злочини" заявив депутат Псковських обласних зборів депутатів Лев Шлосберг.

"Російська Федерація офіційно бреше про те, що російські війська не беруть участі в бойових діях на території України. На жаль, беруть. На превеликий жаль, беруть участь у війні, вбивають самі і їх вбивають теж. Кількість жертв величезна, їх точна кількість сьогодні ні з українського боку, ні з російського боку невідома. На жаль, враховуючи підпільність цієї війни, довго ще не буде відомо", - сказав він і додав, що кількість жертв лише серед псковських десантників сьогодні обчислюється в "тризначних числах".

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На його думку, вихід з сьогоднішньої ситуації - це негайне зупинення бойових дій, виведення російських військ з тих регіонів України, де вони присутні. Переведення українських військ у режим контролю безпеки, а не в режим бойових дій. Крім того, з обох боків скоєно військові злочини, їх необхідно розслідувати. Без суду за результатами цієї війни не обійтися, упевнений російський депутат.

"За результатами чеченської війни не було судів, тому досі ніхто не знає, хто і кого вбивав і хто за що відповідає. І є спокуса повторити це", - зазначив він. Крім того, Шлосберг додав, що нинішня ситуація на сході України відрізняється від чеченської 20-річної давності тим, що "в Україні російська сторона заперечує сам факт ведення бойових дій своїми військами".

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Російський депутат вважає, що "вирішальне слово" у війні на Донбасі буде не за Україною і Росією.

"Зараз, як мені здається, якоусь консолідовану позицію повинен зайняти ЄС і світова спільнота. Вона повинна бути, в першу чергу, антивоєнною рівною мірою по відношенню до обох сторін", - упевнений Шлосберг.