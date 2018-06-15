У Канаді суд визнав трьох осіб законними батьками однієї дитини

Сім'я з Сент-Джонса складається з двох чоловіків і жінки, що стала біологічною матір'ю дитини в 2017 році.

У Канаді суд офіційно визнав трьох громадян, які не перебувають у шлюбі, батьками однієї дитини, повідомляє CTV.

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Поліамірні відносини визнаються канадським законодавством. Однак це перший зареєстрований випадок, коли законними батьками стали відразу три людини, які проживають як «поліаморна» сім'я.

Сім'я з Сент-Джонса складається з двох чоловіків і жінки, що стала біологічною матір'ю дитини в 2017 році.

«Суспільство постійно змінюється, разом з ним змінюється і структура сім'ї», — говорить постанова судді Роберта Фаулера з сімейного підрозділу Верховного суду Ньюфаундленду і Лабрадору.

Згідно із законом про дітей провінції Ньюфаундленд і Лабрадор офіційними батьками дитини можуть стати тільки дві людини. Суддя Фаулер заявив, що закон застарів і не застосуємо «сьогодні, коли в суспільстві існують більш складні сімейні стосунки».

В 2007 році Апеляційний суд Онтаріо визнав двох жінок, що перебували в одностатевих стосунках, батьками дитини, у якої також був біологічний батько.