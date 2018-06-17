У Казахстані зійшов з рейок потяг – загинув підліток (відео)
13:48, 17 червня 2018Світ
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На оприлюднених у соцмережах відео можна бачити, як перелякані пасажири вибираються з перевернутих вагонів через вікна.
У Казахстані зійшов з рейок пасажирський потяг: є жертви / Скріншот - Instagram - denski_blog
У Казахстані одна людина загинула і ще троє постраждали в результаті сходження з рейок потягу «Астана - Алмати».
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Про це повідомляє Tengrinews.kz, посилаючись на МВС Республіки Казахстан. Трагічний інцидент стався в районі станції Шу (Жамбильська область РК).
В КНС МВС уточнили, що з рейок зійшли 6 пасажирських вагонів, три з них перекинулися.
На оприлюднених у соцмережах відео можна бачити, як перелякані пасажири вибираються з перевернутих вагонів через вікна.
Раніше повідомлялося, що в Києві на вулиці Грінченка пасажирський поїзд збив на смерть двох людей біля ТРЦ Ocean Plaza.
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