У Казахстані зійшов з рейок потяг – загинув підліток (відео)

13:48, 17 червня 2018
Світ
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У Казахстані зійшов з рейок пасажирський потяг: є жертви / Скріншот - Instagram - denski_blog

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Про це повідомляє Tengrinews.kz, посилаючись на МВС Республіки Казахстан. Трагічний інцидент стався в районі станції Шу (Жамбильська область РК).

В КНС МВС уточнили, що з рейок зійшли 6 пасажирських вагонів, три з них перекинулися.

На оприлюднених у соцмережах відео можна бачити, як перелякані пасажири вибираються з перевернутих вагонів через вікна.

Раніше повідомлялося, що в Києві на вулиці Грінченка пасажирський поїзд збив на смерть двох людей біля ТРЦ Ocean Plaza.

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Теги: #Казахстан