У Києві пасажирський поїзд переїхав двох людей біля ТРЦ

Люди перебігали через колії просто перед потягом.

У Києві на вулиці Грінченка пасажирський поїзд збив на смерть двох людей біля ТРЦ Ocean Plaza.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

"Смертельна НП в Києві за Оушеном: поїзд на смерть збив двох людей, близько 30-35 років. Смерть настала миттєво. Один із загиблих практично обезголовлений. Вилетіла щелепа. Колії в патьоках крові", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою "Інформатор" уточнює, що загиблими є чоловік і жінка.

За словами машиніста поїзда, що прямував за маршрутом Хмельницький — Лисичанськ, було дуже темно, і він не помітив пішоходів, загальмував лише останньої миті, але уникнути трагедії не вдалося.

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За попередніми даними, люди намагалися перебігти через колії просто перед поїздом.

Нагадаємо, раніше в Києві зняли на відео підлітків-екстремалів, які стрибнули просто під вагон метро. Через них стався збій в русі метро.