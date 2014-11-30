Швейцарці не підтримали обмеження міграції

Як повідомляє сайт Swissinfo, згідно з першими результатами екзит-полів, законодавчу ініціативу "Екопоп" підтрималилише 26% виборців,передає "ЕвроПравда".

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Також на референдумі 30 листопада ставилися питання про можливе скасування податкових привілеїв для багатих іноземців, а також про збільшення золотих запасів швейцарського Центробанку. За першими підрахунками вотум громадян Швейцарії і з цих питань буде негативний.

Варто відзначити, що це не перший референдум з питання посилення контролю за міграцією. Однак лютневий референдум, який пропонував встановити квоти на трудових мігрантів з країн ЄС, отримав схвалення швейцарців.