Ось тобі, Ангела: політолог розповів, як Трамп жбурнув Меркель пару цукерок на саміті G7 (відео)

Представники G7 намагалися тиснути на Трампа, аби він підписав підсумкове комюніке саміту.

Президент США Дональд Трамп на переговорах в ході саміту G7 демонстративно кинув дві цукерки Starburst федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

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Як повідомляє The Hill, про це в ефірі каналу CBS News розповів американський політолог, голова Eurasia Group Ян Бреммер.

За його словами, в ході саміту між президентом США та іншими лідерами країн G7 виникли розбіжності через торговельну політику і питання повернення Росії до формату G8.

Бреммер описав химерний інцидент, що трапився ближче до кінця саміту. Меркель і канадський прем'єр Джастін Трюдо разом з кількома союзниками спробували «тиснути» на Трампа, аби він підписав підсумкове комюніке саміту.

Трампу, за словами експерта, явно не подобалося, що учасники саміту об'єдналися проти нього.

«Зрештою, він [Трамп], погодився, сказав, що підпише це. І в цей момент він підвівся, засунув руку до кишені свого піджака, вийняв звідти дві цукерки Starburst, кинув їх на стіл і сказав Меркель: «Ось, Ангела. Не кажи, що я ніколи нічого тобі не даю», – розповів Бреммер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відмовився підписувати підсумкове комюніке саміту лідерів G7 8-9 червня через заяви, зроблених прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо під час його прес-конференції. Канадський прем'єр у своєму виступі піддав Вашингтон критиці, зокрема, за введення мит на ввезення сталі і алюмінію.