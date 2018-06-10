Трамп відмовився підписувати підсумкове комюніке саміту G7

Трамп відмовився це робити через «нечесні заяви» Трюдо.

Президент США Дональд Трамп відмовився підписувати підсумкове комюніке саміту лідерів G7 через заяви, зроблені прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо під час його прес-конференції.

Про це американський лідер повідомив у своєму твіттері.

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«Грунтуючись на нечесних заявах (прем'єр-міністра Канади) Джастіна (Трюдо) на його прес-конференції, а також на тому факті, що Канада встановлює великі тарифи щодо фермерів США, робітників і компаній, я дав інструкції нашим представникам США не затверджувати комюніке в той час, як ми дивимося на те, як тарифи на автомобілі заповнюють ринок США!», — написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трюдо пригрозив Трампу жорсткою відповіддю на нечесні тарифи.