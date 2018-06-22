Південна Корея та КНДР відновлять зустрічі роз'єднаних війною родин
Південна Корея та КНДР домовились про відновлення практики зустрічі членів родин, які були розділені кордоном, що утворився внаслідок війни між двома країнами у 1950-х роках.
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Як передає DW.com, такої згоди дійшли у п'яницю, 22 червня, делегації Південної та Північної Корей під час переговорів, які відбувались у Сеулі.
Зустрічі розділених родин відбуватимуться у період з 20 до 26 серпня на території курорту на горі Кимгансан у Північній Кореї, йдеться у спільній заяві делегацій обох країн.
Востаннє зустрічі родин, які були розділені кордоном між Кореями, відбулись у 2015 році. Згодом подібні побачення припинилися через погіршення відносин між КНДР і Південною Кореєю через активізацію ракетних випробувань Пхеньяном. Відновити таку практику пообіцяли лідери обох країн під час їхньої зустрічі наприкінці квітня цього року.