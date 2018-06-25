Ердоган оголосив про свою перемогу на дострокових виборах, не чекаючи завершення підрахунку голосів

Підрахунок голосів досі триває, але результати доступні лише на сайті державного інформагентства Anadolu та телеканалу ТRТ.

Чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про свою перемогу на дострокових виборах, які відбулися у неділю, хоча підрахунок голосів ще триває.

Як передає Європейська правда, про це він заявив під час звернення до народу по національному телебаченню.

Читайте такожЕрдоган пообіцяв допомогу Україні у звільненні заручників і політв'язнів з РФ

"Згідно з неофіційними результатами, наш народ довірив мені роль президента країни, а парламентську більшість "Народному альянсу", - сказав він.

Сайт Центральної виборчої комісії не працює з моменту початку підрахунку голосів. За інформацією користувачів соцмереж, сайт недоступний як в Туреччині, так і за кордоном - зокрема, в Україні та Німеччині.

Підрахунок голосів досі триває, але результати доступні лише на сайті державного інформагентства Anadolu та телеканалу ТRТ.

За інформацією державних турецьких ЗМІ, пораховано 96,72% бюлетенів, і Ердоган набрав 52,65% голосів, а це означає, що другого туру президентських виборів не буде. Ердоган переміг у 64 провінціях з 81.

Його найближчий суперник лідер опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Індже отримав 30,75% голосів (виграв у 8 провінціях).

В адміністрації президента Туреччини вже заявили, що Ердогана з перемогою привітали президент Азербайджану, а також прем'єри Угорщини та Албанії.

Як повідомляв УНІАН, опозиція в Туреччині заявила про порушення на парламентських і президентських виборах.