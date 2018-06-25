Ердоган оголосив про свою перемогу на дострокових виборах, не чекаючи завершення підрахунку голосів

00:21, 25 червня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Чинний президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про свою перемогу на дострокових виборах, які відбулися у неділю, хоча підрахунок голосів ще триває.

Як передає Європейська правда, про це він заявив під час звернення до народу по національному телебаченню.

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"Згідно з неофіційними результатами, наш народ довірив мені роль президента країни, а парламентську більшість "Народному альянсу", - сказав він.

Сайт Центральної виборчої комісії не працює з моменту початку підрахунку голосів. За інформацією користувачів соцмереж, сайт недоступний як в Туреччині, так і за кордоном - зокрема, в Україні та Німеччині.

Підрахунок голосів досі триває, але результати доступні лише на сайті державного інформагентства Anadolu та телеканалу ТRТ.

За інформацією державних турецьких ЗМІ, пораховано 96,72% бюлетенів, і Ердоган набрав 52,65% голосів, а це означає, що другого туру президентських виборів не буде. Ердоган переміг у 64 провінціях з 81.

Його найближчий суперник лідер опозиційної Республіканської народної партії Мухаррем Індже отримав 30,75% голосів (виграв у 8 провінціях).

В адміністрації президента Туреччини вже заявили, що Ердогана з перемогою привітали президент Азербайджану, а також прем'єри Угорщини та Албанії.

Як повідомляв УНІАН, опозиція в Туреччині заявила про порушення на парламентських і президентських виборах.

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Теги: #Туреччина#Ердоган