В Угорщині знеструмлені 40 тисяч будинків і перекриті дороги через крижаний дощ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на угорське Управління з ліквідації наслідків стихійних лих. Причиною НП став крижаний дощ.

Великі гілки і цілі дерева, вкриті шаром льоду товщиною до 10 см, падали на дроти. Служба лісового господарства перекрила в'їзд у лісові масиви на висоті 400 метрів над рівнем моря, через високу ймовірность падіння дерев.

Мер Буди - західної частини угорської столиці - звернувся до сімей з проханням не відправляти дітей до школи, "оскільки ходити під скутими льодом деревами вкрай небезпечно".

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Рух автотранспорту в місті також було утруднено. Зокрема, було повністю перекрито кілька кілометрів кільцевої автодороги, що опоясує Будапешт, через загрозу падіння опор високовольтних ліній.

Угорський оператор передачі електроенергії МАВИР (MAVIR) вже повідомив про масштабні руйнування електромереж. За словами представника компанії, їх відновлення може зайняти кілька місяців, однак він запевнив, що перебої з подачею електроенергії не буде.