У центрі Делі сім'ю з 11 чоловік знайшли повішеною, в їхньому будинку виявили окультистські рукописи

Серед загиблих - два брата, їхні дружини та діти, а також 75-річна жінка, яку знайшли на підлозі.

У будинку в столиці Індії Делі знайшли повішеною сім'ю з 11 чоловік. 10 осіб були повішені - два брата, їхні дружини та діти. 75-річну жінку знайшли мертвою на підлозі.

Як повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на поліцію, у більшості загиблих були зав'язані очі і рот, а руки зв'язані за спиною. Серед загиблих - два брата, їхні дружини та діти, а також 75-річна жінка, яку знайшли на підлозі.

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Поліція не виключає версії вбивства. Є підстави вважати, що сім'я займалася окультизмом. У будинку були знайдені рукописні записи, які однозначно вказують на окультистські практики, і це може бути пов'язано з їхньою загибеллю.

Тіла загиблих вранці 1 липня виявив сусід, який вийшов в магазин за молоком. "Коли я зайшов у магазин, всі двері були відчинені, а на мотузках висіли тіла людей із зав'язаними за спиною руками", - розповів він Бі-бі-сі.

За даними Reuters, інцидент стався в Нью-Делі - центральному районі Делі. Незадовго до нього неподалік сталася перестрілка між двома місцевими злочинними угрупованнями, в якій загинули три людини, але поліція вже заявила, що ці інциденти не пов'язані.

Сім'я переїхала в Делі з Раджастхана більше 20 років тому. Їм належали два магазина на першому поверсі їхнього триповерхового будинку. Сусіди і родичі розповіли, що родина виглядала щасливою і брала активну участь у житті місцевої громади.

Як повідомляв УНІАН, раніше більше 20 людей загинули у тисняві на вокзалі в Мумбаї.