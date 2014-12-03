У держдумі Росії запропонували опустити курс до 75 рублів за долар

Коментуючи можливість подальшого падіння курсу національної валюти РФ, перший заступник голови комітету держдуми з регіональної політики Роман Худяков зазначив в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва", що населення від деномінації тільки виграє.

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"Я знаю, що ходять чутки про те, що курс долара дійде до 75 руб. Звичайно, якщо прибрати нуль, і залишити, щоб там було рубль або два за долар, то це було б дуже актуально зараз. Тобто, для економічної обстановки, яка зараз у нас склалася в Росії. Якщо це станеться, населення від цього нічого не втратить, а лише примножить, щоб не ходити з цими пачками, як було раніше", - впевнений Роман Худяков.

Сьогодні вранці курси долара і євро на Московській біржі в черговий раз оновили історичний максимум, склавши 54,8 руб. і 67,9 руб. відповідно. Раніше в раді Федерації припустили, що курс долара може зрости до 75 руб.