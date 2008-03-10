Сербія готується до дострокових виборів через Косово

11 травня в Сербії планують провести дострокові парламентські вибори через розбіжності позицій парламентських партій щодо Косово.

Як передає кореспондент УНІАН з Белграду, сьогодні питання розпуску парламенту розглядатимуть на засіданні уряду, після чого рішення має підписати Президент Сербії Борис ТАДІЧ.

З ініціативою про проведення дострокових виборів виступив 9 березня прем`єр-міністр Сербії Воїслав КОШТУНІЦА. За його словами, суперечності в уряді, сформованому за принципом коаліції, не дозволяють ухвалювати рішення з важливих для країни питань. Зокрема, питання щодо проголошення незалежності Косово.

Початком суперечностей стала парламентська резолюція Сербської радикальної партії, в йдеться про те, що Сербія відмовляється від євроінтеграції без Косово у своєму складі. Таку позицію підтримала Демократична партія Сербії (очолює прем’єр-міністр Сербії В.КОШТУНІЦА), а також представники партії "Нова Сербія”. Натомість міністри, які належать до пропрезидентських і проєвропейських партій - Демократичної партії і "Групи 17 плюс", - відкинули резолюцію. Президент Б.ТАДІЧ (лідер Демократичної партії) заявив, що позиція радикалів віддаляє Сербію від Євросоюзу. Зокрема, він допускає вирішення питання Косово без ультиматумів, незалежно від євроінтеграційних планів Сербії. «Гадаю, що влада Сербії немає єдиного погляду на європейські та економічні перспективи Сербії та її громадян. Впевнений також, що завадити незалежності нашого Косово ми найкраще б змогли, якби були членами ЄС», - йдеться у заяві Президента.

Довідка УНІАН: Уряд В.КОШТУНІЦИ – третій з 1990 року, котрий пропрацював менше року.

Нинішній уряд Сербії був cформований 15 травня 2007 року в результаті переговорів, котрі тривали більше місяця і завершилися всього за півгодини до закінчення терміну, відведеного законом на формування уряду. Тоді було домовлено працювати за п’ятьма основними принципами: боротьби за Косово у складі Сербії; європейської інтеграції; боротьби проти корупції та організованої злочинності, посилення соціальної та економічної політики та співпраці з Гаазьким трибуналом.