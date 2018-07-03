У Британії заарештували медсестру, яку підозрюють у вбивстві 17 немовлят (відео)

Медична комісія не змогла виявити причин збільшення дитячої смертності в лікарні, згодом виявилося, що нелюдські вбивства - справа рук медсестри.

Поліція Великобританії затримала працівницю дитячого відділення лікарні в графстві Чешир за підозрою у вбивстві восьми немовлят.

Як повідомляє ТСН, жінка працювала в одному з госпіталів в графстві Чешир на північно-заході Англії. Її запідозрили у причетності до смерті восьми новонароджених, загиблих в лікарні в 2015 і 2016 роках. Але потім список жертв розширили. Медичну працівницю також підозрюють у замаху на життя ще 15 дітей, чиї раптові нездужання викликали підозру у слідчих. Медсестру поки тримають під вартою.

У липні 2017 року лікарня перестала приймати на лікування дітей віком до восьми місяців. Розслідування почалося після того, як комісія королівського коледжу педіатрії та дитячого здоров'я в своїй доповіді не змогла виявити причин збільшення дитячої смертності в лікарні.